Более 1100 солдат, 15 танков и 300 дронов: Генштаб назвал потери РФ за сутки
Россия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 995 030 своих солдат. Только за пятницу, 6 июня, украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 7 июня 2025 года составляют:
- личного состава - около 995030 (+1120),
- танков - 10904 (+15),
- боевых бронированных машин - 22737 (+52),
- артиллерийских систем - 28850 (+56),
- РСЗО - 1410 (+4),
- средства ПВО - 1181 (+1),
- самолетов - 413,
- вертолетов - 337 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39493 (+300),
- крылатые ракеты - 3308 (+37),
- корабли /катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51079 (+166),
- специальная техника - 3908 (+1).
Война России против Украины
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли 200 тысяч солдат.
Однако россияне не прекращают боевых действий по линии фронта. Только за вчера, 6 июня, на фронте произошло более 160 боев. Треть из них - на Покровском направлении, где враг пытался вклиниться в оборону наших защитников.
Еще одним из горячих направлений на фронте является Сущина. Там, по данным Государственной пограничной службы, враг пытается расширить свой плацдарм.
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