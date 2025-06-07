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Более 1100 солдат, 15 танков и 300 дронов: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Украина, Суббота 07 июня 2025 08:41
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Более 1100 солдат, 15 танков и 300 дронов: Генштаб назвал потери РФ за сутки Фото: Россия потеряла на война еще более 1000 солдат (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия с начала полномасштабного вторжения уже потеряла около 995 030 своих солдат. Только за пятницу, 6 июня, украинские военные ликвидировали более 1100 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 7 июня 2025 года составляют:

  • личного состава - около 995030 (+1120),
  • танков - 10904 (+15),
  • боевых бронированных машин - 22737 (+52),
  • артиллерийских систем - 28850 (+56),
  • РСЗО - 1410 (+4),
  • средства ПВО - 1181 (+1),
  • самолетов - 413,
  • вертолетов - 337 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39493 (+300),
  • крылатые ракеты - 3308 (+37),
  • корабли /катера - 28,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51079 (+166),
  • специальная техника - 3908 (+1).

Война России против Украины

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли 200 тысяч солдат.

Однако россияне не прекращают боевых действий по линии фронта. Только за вчера, 6 июня, на фронте произошло более 160 боев. Треть из них - на Покровском направлении, где враг пытался вклиниться в оборону наших защитников.

Еще одним из горячих направлений на фронте является Сущина. Там, по данным Государственной пограничной службы, враг пытается расширить свой плацдарм.

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