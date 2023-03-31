Более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за рубежом, - Пентагон
В "тренировочную коалицию" украинских военнослужащих входит 26 государств, которые сейчас обучают более 11 тысяч украинцев.
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
Обучение украинских военнослужащих осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией "дружественных" государств. С апреля прошлого года украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам.
"США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, необходимую ему для защиты страны и отражения российской агрессии. Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится”, - рассказал генерал.
Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие завершили обучение на системах противовоздушной обороны Patriot в США и уже вернулись в Украину.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужны самолеты F-16.
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