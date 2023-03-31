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Более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за рубежом, - Пентагон

Новина українською →
США, Пятница 31 марта 2023 01:41
Более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за рубежом, - Пентагон Фото: Более 11 тысяч украинцев проходят военные учения за границей (facebook/MinistryofDefence)
Автор: Максим Шушко

В "тренировочную коалицию" украинских военнослужащих входит 26 государств, которые сейчас обучают более 11 тысяч украинцев.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Обучение украинских военнослужащих осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией "дружественных" государств. С апреля прошлого года украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам.

"США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, необходимую ему для защиты страны и отражения российской агрессии. Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится”, - рассказал генерал.

Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие завершили обучение на системах противовоздушной обороны Patriot в США и уже вернулись в Украину.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

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