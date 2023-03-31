Более 11 тысяч украинских военных проходят обучение за рубежом, - Пентагон

Фото: Более 11 тысяч украинцев проходят военные учения за границей (facebook/MinistryofDefence)

В "тренировочную коалицию" украинских военнослужащих входит 26 государств, которые сейчас обучают более 11 тысяч украинцев.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.