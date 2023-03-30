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Украине нужны F-16. Залужный показал видео работы авиации

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Украина, Четверг 30 марта 2023 12:10
Украине нужны F-16. Залужный показал видео работы авиации Фото: в Украине объяснили, зачем ВСУ нужны самолеты F-16 (wikipedia-org)
Автор: Наталия Гурковская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужны самолеты F-16 и показал работу украинской авиации в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"С первых дней войны авиация России, их пилоты и командование, мне кажется, были очень самоуверены. Они считали, что в первые часы уничтожили наши зенитно-ракетные войска, авиацию, и поэтому они не ожидали, что будет такое сопротивление и потому именно в первые недели вторжения они потеряли значительное количество своей авиации", - говорит командир бригады тактической авиации Алексей Матюшкин.

Он допустил, что именно из этого и появился такой образ "призрак Киева", потому что россияне не ожидали, что будет такое сопротивление.

"Они не понимали, откуда появляются самолеты, если они их все уничтожили", - добавил он.

Матюшкин признается сбить "шахед" или ракету - нелегкое дело, потому что когда создавался самолет МиГ-29, он не был предназначен для борьбы с подобными беспилотными летальными аппаратами – тогда их еще не существовало в природе.

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, он уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которая есть на вооружении стран НАТО", - добавил он.

Как сообщалось, недавно два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, включая F-16.

Тем временем группа американских сенаторов требует от Пентагона отправить Украине F-16.

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