Украине нужны F-16. Залужный показал видео работы авиации
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужны самолеты F-16 и показал работу украинской авиации в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"С первых дней войны авиация России, их пилоты и командование, мне кажется, были очень самоуверены. Они считали, что в первые часы уничтожили наши зенитно-ракетные войска, авиацию, и поэтому они не ожидали, что будет такое сопротивление и потому именно в первые недели вторжения они потеряли значительное количество своей авиации", - говорит командир бригады тактической авиации Алексей Матюшкин.
Он допустил, что именно из этого и появился такой образ "призрак Киева", потому что россияне не ожидали, что будет такое сопротивление.
"Они не понимали, откуда появляются самолеты, если они их все уничтожили", - добавил он.
Матюшкин признается сбить "шахед" или ракету - нелегкое дело, потому что когда создавался самолет МиГ-29, он не был предназначен для борьбы с подобными беспилотными летальными аппаратами – тогда их еще не существовало в природе.
"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, он уже морально устарел. F-16 может применять всю номенклатуру западного вооружения, которая есть на вооружении стран НАТО", - добавил он.
Как сообщалось, недавно два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе для современных боевых самолетов, включая F-16.
Тем временем группа американских сенаторов требует от Пентагона отправить Украине F-16.
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