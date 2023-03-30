Украинцы успешно освоили систему Patriot в США и уже вернулись в Украину, - Пентагон
Украинские военнослужащие завершили обучение на системах противовоздушной обороны Patriot в Соединенных Штатах и вернулись в Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста "Голоса Америки" Джеффа Селдина и CNN, об этом рассказал спикер Пентагона Патрик Райдер.
"На этой неделе 65 украинских военнослужащих сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь вернулись в Европу", - сообщил Райдер.
Спикер Пентагона также отметил, что в конце этого месяца в Германии пройдут общевойсковую подготовку более 4 тысяч украинских военных в составе двух бригад - одна оснащена БМП Bradley, а вторая - БМП Stryker.
"Сейчас идет дополнительная общевойсковая подготовка на полигонах Графенвер и Хохенфельс в Германии с участием двух мотопехотных батальонов численностью 1200 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - добавил Райдер.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что группа из 65 украинских военных заканчивает интенсивное обучение системе ПВО Patriot. Тренировки проходят в Форт-Силл, штат Оклахома.
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