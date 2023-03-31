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Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон

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США, П'ятниця 31 березня 2023 01:41
Понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном, - Пентагон Фото: Більше 11 тисяч українців проходять військові навчання за кордоном (facebook/MinistryofDefence)
Автор: Максим Шушко

До "тренувальної коаліції" українських військовослужбовців входить 26 держав, які зараз навчають понад 11 тисяч українців.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Навчання українських військовослужбовців здійснюються міжнародними зусиллями у партнерстві із коаліцією "дружніх" держав. З квітня минулого року українські захисники прослухали понад 40 різних навчальних програм щодо понад 20 бойових систем.

“США продовжать подібні тренування та тісно працюватимуть із союзниками й партнерами, аби український народ отримав необхідну оборонну допомогу, потрібну йому для захисту країни та відбиття російської агресії. Ми рішуче налаштовані підтримувати України стільки, скільки знадобиться”, - розповів генерал.

Раніше ми повідомляли, українські військовослужбовці завершили навчання на системах протиповітряної оборони Patriot у США та вже повернулися в Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні літаки F-16.

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