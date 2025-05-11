РФ после трех дней "перемирия" атаковала Киевскую область: пострадал мужчина

Российские оккупанты 11 мая после трех дней так называемого "перемирия" атаковали дронами Киевскую область. В результате налета беспилотников пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника в Telegram.

Он отметил, что сегодня утром российские дроны атаковали Киевскую область, в регионе работала ПВО. Есть сбитые цели, но, к счастью, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. По словам главы ОВА, у мужчины острая реакция на стресс, он в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

В Броварском районе поврежден дачный дом. Также повреждены пять частных домов в Обуховском районе.