ua en ru
Вс, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Одессе из-за ночного обстрела РФ разрушены дома и есть пострадавшие (фото)

07:52 09.08.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу?
aimg Эдуард Ткач
В Одессе из-за ночного обстрела РФ разрушены дома и есть пострадавшие (фото) Фото: все службы работают на местах (facebook.com/DSNSPOLTAVA/)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 9 августа нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Заметим, что комбинированная атака на город началась примерно с 03:30 и длилась около часа, если не больше. В этот момент кроме дронов на город неоднократно летели баллистические ракеты.

По утрам известно, что в городе уже по меньшей мере 6 пострадавших и есть разрушения.

"На эту минуту известно о 6 пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Им оказывается вся необходимая помощь. Есть разрушение жилых домов в нескольких районах города. Также сгорели автомобили", - говорится в сообщении.

Все оперативные и коммунальные службы на местах.

Обновлено в 08:00

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер подтвердил нападение на регион и заявил, что число пострадавших в Одессе возросло до 8. Состояние семерых оценивается как средней тяжести. Большинство людей получили осколочные ранения.

"Враг применил несколько десятков ракет и дронов: повреждены объекты инфраструктуры и жилая застройка. Наибольшие разрушения понесла Одесса. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей", - добавил Кипер.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, що 5 серпня Одеська область також зазнала атаки з боку РФ. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено 7 житлових будинків та автомобілі.

Крім того, 3 серпня в регіоні було атаковано транспортну інфраструктуру. Після ударів на одному з об’єктів виникла пожежа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине
Новости
Развертывание производства Patriot Украиной займет от 12 месяцев, - Зеленский
Развертывание производства Patriot Украиной займет от 12 месяцев, - Зеленский
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом