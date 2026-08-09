Часть Одессы осталась без света из-за атаки РФ, электротранспорт не работает

После ночной массированной атаки России 9 августа в Одессе пропала электроэнергия. Движение электротранспорта временно приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и пресс-службу Одесского городского совета.

На троллейбусном маршруте №8 "Железнодорожный вокзал - Суперфосфатный завод" будет организована работа двух социальных автобусов.

В частности, на трамвайном маршруте №20 "Херсонский сквер - Хаджибейский лиман" курсирует автобус.

Также из-за ночной атаки России движение электротранспорта в Одессе временно приостановлено.

Также временно отсутствует водоснабжение для всех потребителей, кроме ж/м "Пересыпь", "Слободка", "Залог" и бывшего ж/м "Ленселище".

Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

В ДТЭК сообщили, что из-за локальной аварии в сети без электроснабжения остались Одесский, Приморский, Хаджибейский и Пересыпский районы.

Ночная атака на Одессу

Напомним, в ночь на 9 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Одессе, применив дроны и баллистические ракеты. В результате обстрела зафиксированы разрушения и пострадали.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилищная застройка. В двух районах повреждены и частично разрушены несколько жилых домов. Также огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

По данным Воздушных сил, этой ночью россияне атаковали Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: "Искандер-М"/С-400, Оникс, Х-31П (районы пусков ТОТ АР Крым, акватория Черного моря).