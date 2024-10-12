Коррупция в ВЛК. Стало известно, сколько дел возбудили в этом году

ВСУ рассказали, сколько уголовных дел было открыто в отношении работников ВЛК в течение этого года. В общей сложности более 30 человек было сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений

Командование Медицинских сил совместно с СБУ провели встречу с руководителями подразделений ВЛК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений. Ее цель - наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВЛК.

В ходе встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВЛК. В рамках этих производств 31 человек был уведомлен о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.

В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВЛК в составе организованных преступных групп.

Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь - ее обороноспособности.