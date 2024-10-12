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Корупція у ВЛК. Стало відомо, скільки справ порушили цього року

Україна, Субота 12 жовтня 2024 20:04
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Корупція у ВЛК. Стало відомо, скільки справ порушили цього року Фото: в ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК (biz.today.ua)
Автор: Каріна Левицька

ЗСУ розповіли, скільки кримінальних справ відкрили щодо працівників ВЛК протягом цього року. Загалом понад 30 осіб було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Командування Медичних сил спільно з СБУ провели зустріч із керівниками підрозділів ВЛК для ефективного запобігання корупційним проявам. Її мета - налагодити додаткові механізми для ефективної протидії будь-яким проявам корупції в системі ВЛК.

Під час зустрічі співробітники СБУ повідомили, що тільки з початку 2024 року спецслужба відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. У рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень.

У двох випадках мова йшла про протиправну діяльність співробітників ВЛК у складі організованих злочинних груп.

Зі свого боку командування Медичних сил ЗСУ відзначило, що будь-які прояви корупції є неприйнятними та шкодять інтересам держави. У першу чергу - її обороноздатності.

Перевірки рішень ВЛК

Нагадаємо, що віднедавна на Волині вирішили перевіряти рішення МСЕК та ВЛК. Це рішення було прийняте на тлі корупційного скандалу в області.

Детальніше про скандал можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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