В Волынской области проверят решение МСЭК и ВЛК на фоне коррупционного скандала

На Волыни начнут проверять решения МСЭК и ВЛК. Данное решение было принято на фоне коррупционного скандала в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынскую областную государственную администрацию .

Начальник ОВА Юрий Погуляйко провел срочное совещание с руководителями правоохранительных органов, ТЦК и СП, медико-социальных экспертных комиссий Волыни, главными врачами медучреждений, начальниками РВА и начальником областного управления здравоохранения.

"Коррупционный случай с МСЭК в одной из областей всколыхнул всю страну. Цинизм и дерзость ситуации просто поражает. Именно поэтому с сегодняшнего дня на Волыни усиливаем работу по недопущению коррупции, особенно в учреждениях, непосредственно влияющих на мобилизацию", - отметил начальник ОВА.

К слову, в настоящее время в области действует 10 медико-социальных экспертных комиссий.

По результатам совещания глава области поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и ВЛК. В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений - инициировать пересмотр.

Также, по данным ОВА, безотлагательно начинается работа по разоблачению коррупционных правонарушений в сфере служебной деятельности системы МСЭК и военно-врачебной экспертизы.