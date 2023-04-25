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Более 1 млрд гривен. Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины арестовали

Фото: жена Медведчука Оксана Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Суд арестовал корпоративные права супруги Медведчука Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, а также пресс-службу Офиса генпрокурора и СБУ.

"При участии прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры суд арестовал более 1 млрд грн активов супруги бывшего народного депутата Украины, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, лишенного украинского гражданства", - сообщили в ОГП.

Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании.

"Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе. Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности напомнили, что ранее было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд гривен.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.

В феврале этого года следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко.

Добавим, что перед этим СБУ разоблачила схемы, с помощью которых Марченко могла финансировать оккупационные войска, из-за чего ей объявили подозрение.

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Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныОксана Марченко