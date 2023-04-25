Понад 1 млрд гривень. Активи Марченко у металургійному гіганті України арештували

"За участі прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд арештував понад 1 млрд грн активів дружини колишнього народного депутата України, лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який позбавлений українського громадянства", - повідомили в ОГП.

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

"Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави", - заявили в СБУ.

В Службі безпеки нагадали, що раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд гривень.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому цього року слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України оголосила в розшук Оксану Марченко.

Додамо, перед цим СБУ викрила схеми, за допомогою яких Марченко могла фінансувати окупаційні війська, через що їй оголосили підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.