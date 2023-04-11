СБУ объявила в розыск жену Медведчука
Служба безопасности Украины объявила в розыск супругу предателя Виктора Медведчука, Оксану Марченко.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Как говорится в сообщении, Марченко объявлена в розыск по ст.110-2 ч.3 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".
Там также указано, что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023, а местом - Соломенский район Киева.
Фото: СБУ объявила в розыск Оксану Марченко (wanted.mvs.gov.ua)
Напомним, СБУ разоблачила схемы Оксаны Марченко, с помощью которых она финансировала оккупационные войска. Жене Медведчука объявили подозрение.
Также суд наложил арест на имущество супруги Виктора Медведчука на 5,6 млрд. гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .