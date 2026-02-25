ua en ru
В Киеве по заказу сожгли три электрокара Tesla

В Киеве по заказу сожгли три электрокара Tesla

Киев, Среда 25 февраля 2026 12:26
В Киеве по заказу сожгли три электрокара Tesla Фото: сожженный автомобиль Tesla в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве сообщили о подозрении 19-летнему парню и 16-летней девушке. Они сожгли на заказ три автомобиля Tesla в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры.

Читайте также: Санкционировал лично Путин: РФ использует для терактов в Украине тактику "Аль-Каиды" для терактов в Украине

Согласно материалам следствия, парню в соцсетях предложили за 800-1000 гривен фотографировать авто премиум-класса. Заказчика в первую очередь интересовали авто марки Mercedes, BMW и Tesla.

После этого фигурантам предложили поджигать машины, обещая платить за каждую по 2000 долларов. Целями злоумышленников стали автомобили марки Tesla, которые были припаркованы в Святошинском районе.

Заказчик аргументировал свои требования тем, что эти авто якобы были приобретены за средства, полученные мошенническим путем. Кроме того, он требовал съемки поджога на видео.

Фото: сожженные на заказ автомобили Tesla в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

После получения заказа парень поджигал машины, используя легковоспламеняющееся вещество, а девушка снимала это на видео. Впоследствии парню перечислили на криптокошелек 500 USDT за одну сожженную машину.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Взрывы авто в Киеве

Напомним, вечером 11 февраля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв автомобиля. Сначала предполагалось, что причиной могла быть техническая неисправность газового оборудования, однако расследование установило, что инцидент был спланированным терактом.

Ранее на Оболони в Киеве взорвали автомобиль военнослужащего. В результате взрыва военный и его спутница получили ранения. Событие квалифицировали как теракт, а уже на следующий день задержали российского агента, причастного к подрыву.

