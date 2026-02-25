У Києві на замовлення спалили три електрокари Tesla

У Києві повідомили про підозру 19-річному хлопцю та 16-річній дівчині. Вони спалили на замовлення три автомобілі Tesla у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, хлопцю у соцмережах запропонували за 800-1000 гривень фотографувати авто преміум-класу. Замовника першочергово цікавили авто марки Mercedes, BMW та Tesla.

Після цього фігурантам запропонували підпалювати автівки, обіцяючи платити за кожну по 2000 доларів. Цілями зловмисників стали автомобілі марки Tesla, які були припарковані у Святошинському районі.

Замовник аргументував свої вимоги тим, що ці авто нібито були придбані за кошти, отримані шахрайським шляхом. Крім того, він вимагав знімання підпалу на відео.

Фото: спалені на замовлення автомобілі Tesla у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

Після отримання замовлення хлопець підпалював машини, використовуючи легкозаймисту речовину, а дівчина знімала це на відео. Згодом хлопцю перерахували на криптогаманець 500 USDT за одну спалену машину.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Їм загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.