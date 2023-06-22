Месть за ордер на Путина. Россия объявила в розыск судью МКС, - росСМИ

Судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

По данным российского издания, на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы появилось объявление о розыске судьи с его фотографией и подписью об обвинении согласно статье УК.

Ордер на арест Путина

В середине марта этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Суд считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в Россию.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС. При этом ордер на арест Путина и Львово-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Реакция России на ордер для Путина

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение МКС по аресту Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков вообще заявил, что Москва не признает юрисдикцию суда.

При этом в Госдуме РФ подготовили поправки к закону "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.

При этом на днях МВД РФ объявило в розыск прокурора суда в Гааге Карима Ахмада Ханаа также заочно выдвинуто обвинение прокурору и судье Международного уголовного суда.

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