"Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда восстановят связь

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой у мобильного оператора "Киевстар". Абоненты массово жалуются на отсутствие связи и интернета, кроме того, есть проблемы с работой банкоматов и терминалов.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

При подготовке материала использовались: заявление "Киевстара", публикации КП "Лвівсвітло", данные городских советов Львова, Ровно и Черновцов, обращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, посты местных Telegram-каналов и министра внутренних дел Игоря Клименко, эксклюзивные комментарии пресс-службы Министерства цифровой трансформации, "Киевстара", пресс-секретаря "ПриватБанка" Олега Серги, а также информация источников РБК-Украина.

Главное

из-за сбоя не работает связь и интернет у абонентов "Киевстара", есть проблемы с банкоматами и терминалами

в некоторых городах пришлось вручную отключать уличное освещение, не работает система оповещения о воздушной тревоге

абонентам "Киевстара" не доступен национальный роуминг

причина сбоя - хакерская атака

атака повредила IT-инфраструктуру, в компании не берутся прогнозировать сроки восстановления

Сбой в работе "Киевстара": что произошло

С самого утра абоненты "Киевстара" начали жаловаться на отсутствие связи. В социальных сетях также появились сообщения о том, что помимо мобильной связи в некоторых регионах не работает проводной домашний интернет. В частности, проблемы наблюдались в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Очевидно, сбой также затронул информационные ресурсы компании. По состоянию на 13:30 не открывался официальный сайт "Киевстара".

Фото: сайт "Киевстара" не работает (скриншот)

Отметим, "Киевстар" - это крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий.

В ноябрьском интервью для Forbes президент "Киевстара" Александр Комаров говорил, что по результатам первых двух кварталов 2023 года количество активных абонентов продолжает снижаться. По сравнению с 2022 годом компания потеряла около 10% клиентов - абонентская база упала с 26 млн до 24,1 млн.

Около 08:00 "Киевстар" подтвердил технический сбой, в результате недоступны услуги мобильной связи и доступа в интернет у части абонентской базы.

"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - добавили в компании.

"Киевстар" атаковали хакеры

Украинские СМИ писали о якобы обысках в офисе "Киевстара", при этом не уточняется, в рамках какого уголовного производства. Также распространяется версия о хакерской атаке.

Источники РБК-Украина подтвердили, что "Киевстар" атаковали хакеры, поэтому восстановление связи и интернета может занять некоторое время. Данный вопрос находится под контролем профильных ведомств.

Пока же абоненты "Киевстара" могут воспользоваться альтернативой - виртуальной карточкой е-сим других операторов. Тем временем в Monobank уже сообщили, что сервис e-SIM "положили" из-за слишком большого наплыва желающих.

По данным РБК-Украина, сейчас ведутся технические работы с другими операторами для предотвращения подобных ситуаций.

В комментариях на странице "Киевстара" в Facebook представители компании пишут, что вмешательство в работу телекоммуникационных сетей через сим-карты полностью исключено.

"Также хотим подчеркнуть, что компания сотрудничает с правоохранительными органами Украины, чтобы исключить возможность повторения ситуации в будущем", - добавили в "Киевстаре".

По состоянию на 12:45 хакерскую атаку подтвердили и в самой компании. В комментарии РБК-Украина сообщили, что утром 12 декабря сеть "Киевстара" стала мишенью мощной атаки. И для фиксации вмешательства в работу сети привлекли правоохранительные органы, которые пришли в офис.

На данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. А специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки.

Абонентам, у которых нет связи или не могли воспользоваться сервисами, обещают компенсацию.

Обновлено от 14:20

Что касается того, когда восстановится связь, в "Киевстаре" пока не называют конкретных сроков.

"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена IТ-инфраструктура. Поэтому мы еще сейчас находимся в проработке вопроса, сколько времени займет восстановление. Потому никаких стейтментов мы еще не делали", - сказал гендиректор Александр Комаров.

Абонентам недоступен национальный роуминг

Пока "Киевстар" работает над устранением сбоя, сервис "Дія" посоветовал открыть приложение, пока есть доступ к домашнему интернету или другой сети Wi-Fi. Это позволит загрузить электронные документы, которые можно открыть без доступа к интернету.

Также сервис советовал воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга стала доступна во время полномасштабного вторжения России. Она позволяет переключаться между операторами "Киевстар", Vodafone и lifecell без замены сим-карты.

Для этого необходимо:

выключить автоматический выбор:

на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор

на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети

выбрать доступную сеть - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell

если не удалось подключиться, выбрать другую сеть

проверить, можно ли позвонить или отправить SMS

Однако, как оказалось, абоненты "Киевстара" сегодня не могут воспользоваться национальным роумингом.

"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

При этом абонентов успокаивают, что это временная проблема. Над ее решением работают специалисты "Киевстара", и в ближайшее время услуги мобильной связи и интернета снова будут доступны.

"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно в дальнейшем уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", - добавили в Минцифры.

Что говорят о нацроуминге в Vodafone и lifecell

Как сообщили в Vodafone, от абонентов "Киевстара" поступает большое количество обращений относительно национального роуминга.

"На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это также только сеть lifecell. Мы уже сообщили об этом коллегам из "Киевстара", остаемся на связи и желаем как можно скорее вернуться в строй", - сообщили в компании.

В lifecell подтверждают, что с их стороны национальный роуминг работает корректно, проблемы наблюдаются со стороны оператора "Киевстар".

Сбой в работе банкоматов и терминалов

Пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга сообщил РБК-Украина, что сбой в "Киевстаре" повлиял на работу некоторых банкоматов и терминалов самообслуживания.

"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар", некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", - отметил он.

По его словам, прилагается максимум усилий, чтобы разрешить ситуацию и обеспечить доступность всех услуг в режиме 24/7.

Другие проблемы: транспорт, свет и оповещение о воздушной тревоге

Львов

По состоянию на 10:30 во Львове продолжали гореть уличные фонари. Как объяснили в коммунальном предприятии "Львівсвітло", из-за сбоя в работе "Киевстара" линии электропередач отключают в ручном режиме.

"Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено", - говорится в сообщении.

Ивано-Франковск

Здесь похожая проблема. Как заявил мэр Руслан Марцинкив, дистанционное отключение фонарей осуществляется через GSM-модемы, в которые уставлены сим-карты "Киевстара". Поэтому сегодня уличное освещение отключается в ручном режиме. Кроме того, фиксируется сбой в работе других систем, например, DozoR City.

"Есть определенные проблемы, касающиеся связи и коммуникации. Поэтому могут быть разные сбои в работе коммунальных служб", - добавил он.

Запорожье

В этом городе тоже кое-где продолжает гореть уличное освещение. Местные Telegram-каналы пишут, что это связано со сбоем в "Киевстаре". Поэтому отключать фонари вручную будут там, где это возможно.

Ровно

В этом областном центре сбой привел к отключению "горячей линии" Ровенского городского совета. В настоящее время мобильные номера 1553 и 096-333-15-53 временно не работают.

Звонки принимаются на стационарные номера 1553, 63-63-95, 26-67-68, а также на мобильный 099-333-15-53.

Черновцы

В Черновцах возможны проблемы с оплатой за проезд в городском транспорте через валидатор. Но только при использовании банковской карты или смартфона с NFC.

"Поездки будут регистрироваться, но деньги за проезд будут списаны только после возобновления работы сети", - добавили в городском совете.

Сумы

Из-за сбоя в работе мобильного оператора тоже есть проблемы с автоматическим выключением уличного освещения. Работники коммунального предприятия "Міськсвітло" постепенно делают это вручную.

Кроме того, как заявили в Сумском городском совете, на территории территориальной громады временно не работает система оповещения о воздушных тревогах.

"На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение громады во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС", - добавили в горсовете.

Киев

Сбой в работе "Киевстара" не влияет на работу системы оповещения о воздушной тревоге. Даже в случае обесточивания часть системы будет работать автономно.

В то же время, в местах установки старой части системы в случае отсутствия света о сирене будет оповещать патрульная полиция через громкоговорители.

Что касается оплаты проезда в Киевском метрополитене, то она осуществляется в обычном режиме.

Экстренные номера работают в штатном режиме

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко успокаивает: несмотря на технический сбой абонентам "Киевстара" доступны звонки на экстренные номера 101, 102 и 112.

"Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - добавил он.

Кроме того, помощь можно попросить у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на дорогах. Также в развернутых на базе подразделений МВД пунктах несокрушимости можно воспользоваться Wi-Fi.