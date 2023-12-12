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Масштабный сбой в работе оператора "Киевстар": нет покрытия и не ловит интернет

Вторник 12 декабря 2023 07:41
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Масштабный сбой в работе оператора "Киевстар": нет покрытия и не ловит интернет Фото: Наблюдается масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар". Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного кореспондента.

Пользователи в соцсетях массово сообщают об отсутствии связи. Официальных сообщений от "Киевстара" не поступало, сайт оператора недоступен.

Масштабный сбой в работе оператора &quot;Киевстар&quot;: нет покрытия и не ловит интернет

Фото: сайт "Киевстара" на данный момент недоступен

В отдельных регионах помимо мобильной связи не работает и проводной Интернет.

В эфире национального марафона также подтвердили информацию и сообщили, что у сотрудников, пользующихся этим оператором, сейчас нет связи.

Пользователи сообщают о проблемах со связью в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее мы сообщали, что в российских дронах нашли SIM-карту "Киевстар". Компания уже разбирается в ситуации.

К слову, абоненты "Киевстара"получили SMS-рассылку с призывом к государственной измене.

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