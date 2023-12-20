Украинские хакеры атаковали "Росводоканал" и получили его данные, - источники

Украинские хакеры, вероятно при поддержке Службы безопасности, решили отомстить за недавнюю кибератаку на "Киевстар" и уничтожили IT-инфраструктуру российской компании "Росводоканал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Мощную кибероперацию проводили хакеры группировки "BLACKJACK", а осуществлялась она, вероятно, при поддержке специалистов СБУ.

Источники издания также отмечают, что "месть за "Киевстар" началась".

В ходе кибератаки хакерам удалось:

получить доступ к большому количеству документов,

зашифровать более 6 тысяч компьютеров,

удалить более 50 терабайтов (ТБ) данных, в частности внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и прочее.

После такой атаки работа "Росводоканала" была заблокирована.

Также источники издания отмечают, что эксперты СБУ уже анализируют 1,5 ТБ скачанных данных "Росводоканала".

Напомним, что "Росводоканала" является крупнейшей российской частной компанией (входит в состав Альфа-группы, штаб-квартира расположена в Москве). Предприятие снабжало водоснабжением 7 миллионов потребителей.

Не первая подобная кибероперация

Отметим, что в конце ноября РБК-Украина со ссылкой на источники писало о взломе украинскими хакерами группировка "BLACKJACK" с помощью СБУ сайта министерства труда и социальной защиты РФ. Оттуда было загружено большое количество секретной информации.

Отметим, что полученная информация касается временно оккупированных регионов в Харьковской и Запорожской областей, а также их нынешнего "руководства".

Кибератака на "Киевстар"

Напомним, что масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря, и по официальным данным, сеть атаковали хакеры, связанные с РФ. Из-за этого было открыто дело по восьми статьям.

Во время сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблему работы сайта оператора, а также мобильного приложения, отсутствовал интернет.

Как заявляли в разведке Великобритании, кибератака на мобильного оператора могла стать самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.