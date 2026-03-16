RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Месть за ДАП: под Покровском десантники 79-ки испепелили элитное подразделение РФ "Оплот"

05:18 16.03.2026 Пн
2 мин
От вражеского подразделения остались только воспоминания и сожженная техника
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: российские военные (Getty Images)

Под Покровском воины 79-й бригады ДШВ устроили настоящий ад захватчикам, с которыми имеют счеты еще с 2014 года.

Так, стало известно, что во время интенсивных боев был полностью выведен из строя 2-й батальон 5-й мотострелковой бригады "Оплот". Потери оккупантов оказались настолько критическими, что командование РФ было вынуждено срочно вывести остатки подразделения с передовой.

Напомним, что бригада "Оплот" имеет для десантников "символическое" значение. Это то самое соединение, которое носит имя ликвидированного главаря террористов Александра Захарченко. Именно с этим подразделением "киборги" 79-й бригады вели ожесточенные бои во время обороны Донецкого аэропорта в 2014 году.

И вот через 12 лет десантники снова встретились с "Оплотом" на поле боя - на этот раз под Покровском - и результат для оккупантов оказался фатальным.

Масштабы разгрома и отступление врага

По данным разведки, большая часть техники и личного состава была уничтожена во время неудачной попытки штурма украинских позиций. Враг был вынужден срочно латать "дыры" в обороне, перебрасывая остатки других частей в соседние населенные пункты.

Ситуация на Покровском направлении

По состоянию на сейчас Покровское и Мирноградское направления остаются эпицентром боев, где РФ не жалеет живой силы. Так, по последним сводкам, ВСУ пришлось отражать атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное и Новопавловка. Таким образом, только за одни сутки там остановили около 20 штурмовых действий россиян.

К слову, российская армия пытается установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области. Оно входит в Покровскую громаду и расположено менее чем в 10 километрах от Покровска.

На сегодня этот населенный пункт остается одной из приоритетных целей врага на Покровском направлении. Захват села позволил бы российским войскам существенно усложнить логистику Сил обороны Украины в этом районе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
