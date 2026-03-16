Месть за ДАП: под Покровском десантники 79-ки испепелили элитное подразделение РФ "Оплот"

Под Покровском воины 79-й бригады ДШВ устроили настоящий ад захватчикам, с которыми имеют счеты еще с 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 79 ОДШБр.
Так, стало известно, что во время интенсивных боев был полностью выведен из строя 2-й батальон 5-й мотострелковой бригады "Оплот". Потери оккупантов оказались настолько критическими, что командование РФ было вынуждено срочно вывести остатки подразделения с передовой.
Напомним, что бригада "Оплот" имеет для десантников "символическое" значение. Это то самое соединение, которое носит имя ликвидированного главаря террористов Александра Захарченко. Именно с этим подразделением "киборги" 79-й бригады вели ожесточенные бои во время обороны Донецкого аэропорта в 2014 году.
И вот через 12 лет десантники снова встретились с "Оплотом" на поле боя - на этот раз под Покровском - и результат для оккупантов оказался фатальным.
По данным разведки, большая часть техники и личного состава была уничтожена во время неудачной попытки штурма украинских позиций. Враг был вынужден срочно латать "дыры" в обороне, перебрасывая остатки других частей в соседние населенные пункты.
По состоянию на сейчас Покровское и Мирноградское направления остаются эпицентром боев, где РФ не жалеет живой силы. Так, по последним сводкам, ВСУ пришлось отражать атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное и Новопавловка. Таким образом, только за одни сутки там остановили около 20 штурмовых действий россиян.
К слову, российская армия пытается установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области. Оно входит в Покровскую громаду и расположено менее чем в 10 километрах от Покровска.
На сегодня этот населенный пункт остается одной из приоритетных целей врага на Покровском направлении. Захват села позволил бы российским войскам существенно усложнить логистику Сил обороны Украины в этом районе.