Помста за ДАП: під Покровськом десантники 79-ки спопелили елітний підрозділ РФ "Оплот"

Під Покровськом воїни 79-ї бригади ДШВ влаштували справжнє пекло загарбникам, з якими мають рахунки ще з 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 79 ОДШБр.
Читайте також: ССО показали, як зачистили від росіян будинок поблизу Покровська (відео)
Отож, стало відомо, що під час інтенсивних боїв було повністю виведено з ладу 2-й батальйон 5-ї мотострілецької бригади "Оплот". Втрати окупантів виявилися настільки критичними, що командування РФ було змушене терміново вивести залишки підрозділу з передової.
Нагадаємо, що бригада "Оплот" має для десантників "символічне" значення. Це те саме з’єднання, що носить ім’я ліквідованого ватажка терористів Олександра Захарченка. Саме з цим підрозділом "кіборги" 79-ї бригади вели запеклі бої під час оборони Донецького аеропорту у 2014 році.
І ось через 12 років десантники знову зустрілися з "Оплотом" на полі бою - цього разу під Покровськом - і результат для окупантів виявився фатальним.
За даними розвідки, більша частина техніки та особового складу була знищена під час невдалої спроби штурму українських позицій. Ворог був змушений терміново латати "дірки" в обороні, перекидаючи залишки інших частин у сусідні населені пункти.
Станом на зараз Покровський та Мирноградський напрямки залишаються епіцентром боїв, де РФ не шкодує живої сили. Так, за останніми зведеннями, ЗСУ довелось відбивати атаки окупантів у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне та Новопавлівка. Таким чином, лише за одну добу там зупинили близько 20 штурмових дій росіян.
До слова, російська армія намагається встановити повний контроль над селом Гришине у Донецькій області. Воно входить до Покровської громади і розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська.
На сьогодні цей населений пункт залишається однією з пріоритетних цілей ворога на Покровському напрямку. Захоплення села дозволило б російським військам суттєво ускладнити логістику Сил оборони України в цьому районі.