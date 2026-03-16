UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Помста за ДАП: під Покровськом десантники 79-ки спопелили елітний підрозділ РФ "Оплот"

05:18 16.03.2026 Пн
2 хв
Від ворожого підрозділу залишилися лише спогади та спалена техніка
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: російські військові(Getty Images)

Під Покровськом воїни 79-ї бригади ДШВ влаштували справжнє пекло загарбникам, з якими мають рахунки ще з 2014 року.

Отож, стало відомо, що під час інтенсивних боїв було повністю виведено з ладу 2-й батальйон 5-ї мотострілецької бригади "Оплот". Втрати окупантів виявилися настільки критичними, що командування РФ було змушене терміново вивести залишки підрозділу з передової.

Нагадаємо, що бригада "Оплот" має для десантників "символічне" значення. Це те саме з’єднання, що носить ім’я ліквідованого ватажка терористів Олександра Захарченка. Саме з цим підрозділом "кіборги" 79-ї бригади вели запеклі бої під час оборони Донецького аеропорту у 2014 році.

І ось через 12 років десантники знову зустрілися з "Оплотом" на полі бою - цього разу під Покровськом - і результат для окупантів виявився фатальним.

Масштаби розгрому та відступ ворога

За даними розвідки, більша частина техніки та особового складу була знищена під час невдалої спроби штурму українських позицій. Ворог був змушений терміново латати "дірки" в обороні, перекидаючи залишки інших частин у сусідні населені пункти.

Ситуація на Покровському напрямку

Станом на зараз Покровський та Мирноградський напрямки залишаються епіцентром боїв, де РФ не шкодує живої сили. Так, за останніми зведеннями, ЗСУ довелось відбивати атаки окупантів у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне та Новопавлівка. Таким чином, лише за одну добу там зупинили близько 20 штурмових дій росіян.

До слова, російська армія намагається встановити повний контроль над селом Гришине у Донецькій області. Воно входить до Покровської громади і розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська.

На сьогодні цей населений пункт залишається однією з пріоритетних цілей ворога на Покровському напрямку. Захоплення села дозволило б російським військам суттєво ускладнити логістику Сил оборони України в цьому районі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
