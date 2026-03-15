Оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, - военные

Российская армия пытается установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области. Однако украинские подразделения срывают планы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку войск "Восток" в Facebook .

По данным военных, армия РФ пытается полностью овладеть городами Покровск и Мирноград. В то же время подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

"Оккупанты также пытаются взять под полный контроль населенный пункт Гришино. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники активно наносят удары по противнику дронами в северо-западной части Покровска.

По данным группировки войск "Восток", именно этот участок российские войска пытаются использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

Фото: Бои за Гришино (DeepStateMap)

Силы обороны Украины противодействуют наступательным планам врага и сдерживают штурмы. Для этого проводится усиленная аэроразведка, минирование возможных маршрутов продвижения противника и блокирование его логистики.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" потери оккупантов остаются самыми большими - 272 захватчика за минувшие сутки.

Также уничтожено 2086 БпЛА различных типов, уничтожено и поражено 37 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 пунктов управления российских БпЛА. Д