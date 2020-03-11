Ердоган пригрозив новою операцією в Сирії у разі порушення перемир'я

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина слідкує за діями режиму Асада в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив потужною відповіддю у разі порушення режиму припинення вогню на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

За словами Ердогана, Анкара пильно слідкує за діями режиму Башара Асада в Сирії та готова швидко та потужно відреагувати на порушення перемир'я в провінції Ідліб.

"Ми уважно стежимо за режимом і за тим, що військові, які підтримують його, роблять на лінії припинення вогню. Але якщо вони не стримають своє слово, ми не уникнемо того, щоб відповісти їм сильніше, ніж минулого разу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Ердоган погрожував вжити односторонні дії в сирійській провінції Ідліб у разі, якщо Росія не виконає власні зобов'язання в рамках домовленостей, досягнутих у Москві. Анкара згодна на будь-яке рішення для убезпечення кордону Туреччини та населення провінції Ідліб.

Як писало РБК-Україна, 5 березня Туреччина і Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Режим припинення вогню набув чинності опівночі 6 березня. Вже з 15 березня в провінції Ідліб та на трасі М4 мають почати роботу спільні російсько-турецькі патрулі.