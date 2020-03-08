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Ердоган пригрозив односторонніми діями в Ідлібі

Новини » Політика     08.03.2020 - 16:37
Ердоган пригрозив односторонніми діями в Ідлібі
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Ердоган заявив, що Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі

Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі в Сирії за умови, якщо Росія не виконає власні зобов'язання щодо цієї регіональної проблеми. Про це заявив у неділю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, зраджує РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

"Туреччина залишає за собою право власними ресурсами домогтися цілей операції "Весняний щит" в разі, якщо Москва не виконає зобов'язання по Сирії", - заявив він під час виступу в Стамбулі.

Ердоган запевнив, що Туреччина лише домагається повернення в свої будинки 3,6 млн сирійських біженців, які перебувають на турецькій території, а також 1,5 млн осіб, що скупчилися на кордоні країни в сирійській провінції Ідліб. За його словами, Анкара згодна з будь-яким рішенням, яке убезпечить кордону Туреччини і населення Ідліб.

Нагадаємо, раніше Туреччина і Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Раніше США виступили за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Вашингтон закликав Росію і Туреччину повернутися до виконання досягнутого в 2018 році сочинського угоди.

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