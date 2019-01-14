ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Помпео прокоментував заяву Трампа щодо Туреччини

Новини » Політика    14.01.2019 - 18:01
Помпео прокоментував заяву Трампа щодо Туреччини
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За словами Помпео, Трамп має сам коментувати свої заяви щодо Туреччини, розміщені в соцмережах

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За словами Помпео, Трамп повинен сам коментувати свої заяви щодо Туреччини, розміщені в соцмережах. При цьому, Помпео зазначив, що можливо Трамп мав на увазі запровадження санкцій проти Анкари.

Крім того, він додав, що створення зони безпеки на півночі Сирії відповідає інтересам США, і це те, до чого Америка прагне в переговорах з Туреччиною, але "процес все ще знаходиться на стадії опрацювання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів. Він також зазначив, що "курди не повинні провокувати Туреччину", а також заявив про необхідність створити буферну зону в 20 миль (близько 32 км) на півночі Сирії.

У свою чергу, прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, у відповідь на погрозу Трампа заявив, що турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами.

Трамп заперечує свою заборону обговорювати його зустрічі з Путіним Трамп заявив, що ніколи не працював на РФ
Новини України ТурцияДональд ТрампМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся