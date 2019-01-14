Помпео прокоментував заяву Трампа щодо Туреччини

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За словами Помпео, Трамп має сам коментувати свої заяви щодо Туреччини, розміщені в соцмережах

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За словами Помпео, Трамп повинен сам коментувати свої заяви щодо Туреччини, розміщені в соцмережах. При цьому, Помпео зазначив, що можливо Трамп мав на увазі запровадження санкцій проти Анкари.

Крім того, він додав, що створення зони безпеки на півночі Сирії відповідає інтересам США, і це те, до чого Америка прагне в переговорах з Туреччиною, але "процес все ще знаходиться на стадії опрацювання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона під час своїх операцій буде атакувати сирійських курдів. Він також зазначив, що "курди не повинні провокувати Туреччину", а також заявив про необхідність створити буферну зону в 20 миль (близько 32 км) на півночі Сирії.

У свою чергу, прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, у відповідь на погрозу Трампа заявив, що турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами.