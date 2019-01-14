Помпео прокомментировал заявление Трампа по Турции

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

По словам Помпео, Трамп должен сам комментировать свои заявления по Турции, размещенные в соцсетях

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По словам Помпео, Трамп должен сам комментировать свои заявления по Турции, размещенные в соцсетях. При этом, Помпео отметил, что возможно Трамп имел ввиду введение санкций в отношении Анкары.

Кроме того, он добавил, что создание зоны безопасности на севере Сирии отвечает интересам США, и это то, к чему Америка стремится в переговорах с Турцией, но "процесс все еще находится на стадии проработки".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Турции разорением, если она во время своих операций будет атаковать сирийских курдов. Он также отметил, что "курды не должны провоцировать Турцию", а также заявил о необходимости создать буферную зону в 20 миль (около 32 км) на севере Сирии.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, в ответ на угрозу Трампа заявил, что турецкие войска ведут борьбу с террористами, а не с курдами.