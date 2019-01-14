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В Турции ответили на угрозу Трампа ввести санкции

Новости » Политика    14.01.2019 - 10:33
В Турции ответили на угрозу Трампа ввести санкции
Фото: Ибрагим Калын (byegm.gov.tr)

Анкара подчеркнула, что ведет борьбу с террористами

Турецкие войска ведут борьбу с террористами, а не с курдами. Об этом в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции в случае нападения Анкары на курдов заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Калын назвал "фатальной ошибкой" приравнивание сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана. Он добавил, что Турция намерена защищать курдов и других сирийцев от террористических угроз.

"Террористы не могут быть вашими партнерами или союзниками", - подчеркнул Калын.

В Турции ответили на угрозу Трампа ввести санкции

По его словам, между "Исламским государством" и РПК нет никакой разницы. Отметим, ране Трамп заявил, что США нанесут экономический удар по Турции в случае атаки на курдов на северо-востоке Сирии.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты смогут договориться с Турцией о защите представителей курдской самообороны.

На прошлой неделе, представители курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) на севере Сирии захватили в плен боевиков международной террористической организации "Исламское государство", один из пленников оказался гражданином Украины.

 

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