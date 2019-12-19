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Помпео прилетить в Україну з офіційним візитом

Новини » Політика     19.12.2019 - 08:12
Помпео прилетить в Україну з офіційним візитом
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Візит запланований на початок наступного року

З 3 по 4 січня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними видання, зустріч активно підтримує Білий дім.

“Візит Помпео запланований з 3 по 4 січня до Києва, за словами українських чиновників. Очікується, що міністр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, додав один з українських чиновників, зазначивши, що зустріч активно підтримує Білий дім", - йдеться в повідомленні

Видання зазначає, що посадові особи Держдепартаменту, у свою чергу, не підтвердили плани містера Помпео по цій поїздці.

Нагадаємо, раніше Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна 9 грудня в Парижі.

Також Помпео застеріг Росію від втручання в президентські вибори США у 2020 році.

Крім цього, Помпео назвав успішною політику США щодо України.

"Наша політика щодо України була чіткою і ми впроваджували її успішно. Залишається багато викликів: росіяни все ще залишаються на Донбасі, президент України все ще працює над проблемами з корупцією, які ця країна має багато років; Держдеп працює над цим більш ніж півтора року, і ми продовжимо працювати. Всі дії, які я зробив і роблю - спрямовані на досягнення цієї мети", - заявив він в листопаді.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк Помпео
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