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Помпео назвав успішною політику США щодо України

Новини » Політика     26.11.2019 - 22:14
Помпео назвав успішною політику США щодо України
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Однак, за його словами, залишається багато викликів

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що політика США щодо України є чіткою та успішною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідну заяву Помпео зробив на прес-конференції 26 листопада. Водночас він зазначив, що в питаннях, які стосуються України, залишається багато викликів.

"Наша політика щодо України була чіткою і ми впроваджували її успішно. Залишається багато викликів: росіяни все ще залишаються на Донбасі, президент України все ще працює над проблемами з корупцією, які ця країна має багато років з корупцією; Держдеп працює над цим більш ніж півтора року і ми продовжимо працювати. Всі дії, які я зробив і роблю - спрямовані на досягнення цієї мети", - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявляв, що задоволений роботою екс-посла країни в Києві Марі Йованович і тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. За його словами, кожен з дипломатів рухався в напрямку належної політики щодо України.

РБК-Україна писало, що тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа заявив, що у США існувало два канали зовнішньої політики щодо України.

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