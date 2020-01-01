Помпео переніс візит в Узбекистан

Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Держсекретар США припустив, що у зв'язку з нападом на посольство США в Іраку його робочі візити, зокрема в Україну, можуть бути перенесені

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео переніс офіційний візит в Узбекистан, який планувався на 5-6 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Узбекистану Facebook.

Як наголошується, візит переноситься "на більш пізні терміни за взаємною домовленістю". Інших подробиць не повідомляється.

Сам Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News припустив, що може перенести запланований візит в ряд країн, серед них в Україну та Узбекистану, з-за нападу на посольство США в Іраку.

"Я сподіваюся, що все-таки зможу виконати зобов'язання. Я прямую в Україну, потім в Центральну Азію, а потім на Кіпр. Але я зроблю все можливе, щоб бути саме там, де потрібно, щоб забезпечити безпеку наших людей, співробітників Держдепартаменту, щоб американці були в безпеці на Близькому Сході. І якщо це означає, що мені доведеться дещо відкласти мою поїздку, то так я і зроблю", - заявив він.

WATCH: Pompeo reacts to attack on U. S. embassy "We will continue to hold the Islamic Republic of Iran accountable wherever we find their malign activity and we will make sure we have the resources to do so." Secretary of State Mike Pompeo слід автоматично реагувати the Tuesday attack on the U. S. Embassy in Baghdad by suspected Iranian-backed militants, telling Fox News that Tehran will always be held accountable for any "malign activity." https://fxn.ws/2SIdIL6 Опубліковано Fox News Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео повідомив, що 2020 року відвідає Україну. Однак жодних подробиць і дату свого візиту глава американського Держдепу не повідомив.

Пізніше в Держдепартаменті підтвердили інформацію про те, що Майк Помео відвідає Україну Його візит заплановано ан 3 і 4 січня.