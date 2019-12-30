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У США назвали дату візиту Помпео в Україну

Новини » Політика     30.12.2019 - 16:33
У США назвали дату візиту Помпео в Україну
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Держсекретар США у п'ятницю, 3 січня, відвідає Київ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео у п'ятницю, 3 січня 2020 року, прибуде з візитом в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департамента США.

Як повідомляють в американському зовнішньополітичному відомстві, Помпео планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, щоб підтвердити підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, державний секретар США візьме участь у вшанування пам'яті загиблих в результаті бойових дій на Донбасі, а також зустрінеться з представниками громадянського суспільства, бізнесу та релігійних організацій, щоб обговорити питання прав людини, програму реформ уряду та інвестиційний клімат в Україні.

Після візиту в Київ Помпео відправиться у Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Кіпр. Загалом робочий візит американського політика до країн триватиме з 3 до 7 січня.

Нагадаємо, сьогодні державний секретар США Майк Помпео повідомив, що в 2020 році відвідає Україну. Однак жодних подробиць та дату свого візиту очільник американського Держдепу не повідомив.

Також РБК-Україна писало, що помічник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на початку січня 2020 року державний секретар США Помпео з робочим візитом прилетить в Україну.

Помпео і глава Пентагону переконували Трампа не заморожувати допомогу для України, - NYT Трамп підшукував заміну держсекретареві Помпео, - WP
Новини України визит в УкраинуМайк Помпео
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