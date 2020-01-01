Помпео перенес визит в Узбекистан

Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Госсекретарь США предположил, что в связи с нападением на посольство США в Ираке его рабочие визиты, в частности в Украину, могут быть перенесены

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео перенес официальный визит в Узбекистан, который планировался на 5-6 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Узбекистана в Facebook.

Как отмечается, визит переносится "на более поздние сроки по взаимной договоренности". Других подробностей не сообщается.

Сам Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News предположил, что может перенести планируемый визит в ряд стран, среди них в Украину и Узбекистана, из-за нападения на посольство США в Ираке.

"Я надеюсь, что все-таки смогу выполнить обязательства. Я направляюсь в Украину, потом в Центральную Азию, а затем на Кипр. Но я сделаю все возможное, чтобы быть именно там, где нужно, чтобы обеспечить безопасность наших людей, сотрудников Госдепартамента, чтобы американцы были в безопасности на Ближнем Востоке. И если это означает, что мне придется несколько отложить мою поездку, то так я и сделаю", - заявил он.

WATCH: Pompeo reacts to attack on U.S. embassy "We will continue to hold the Islamic Republic of Iran accountable wherever we find their malign activity and we will make sure we have the resources to do so." Secretary of State Mike Pompeo reacted to the Tuesday attack on the U.S. Embassy in Baghdad by suspected Iranian-backed militants, telling Fox News that Tehran will always be held accountable for any "malign activity." https://fxn.ws/2SIdIL6 Опубліковано Fox News Вівторок, 31 грудня 2019 р.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

Позже в Госдепартаменте подтвердили информацию о том, что Майк Помео посетит Украину Его визит запланирован ан 3 и 4 января.