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КНДР по-прежнему является угрозой для США, - Пентагон

Новости » Политика    18.01.2019 - 13:13
КНДР по-прежнему является угрозой для США, - Пентагон
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол накануне прибыл в Вашингтон

КНДР по-прежнему является угрозой для Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu со ссылкой на доклад Пентагона по политике США в области противоракетной обороны. 

"В то время, как существует новый возможный путь к миру с Северной Кореей, эта страна по-прежнему продолжает представлять исключительную угрозу для США", - говорится в докладе.

В издании сообщают, что заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол накануне прибыл в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Майком Помпео.  После встречи с Ким Ен Чолем Трамп может анонсировать проведение второго саммита США-КНДР. 

Ранее сообщалось, что Северная Корея продолжает секретно развивать ядерные и ракетные программы вопреки заявлениям своего лидера Ким Чен Ына. Отмечается, что Ким Чен Ын получил достаточно материала для создания еще примерно шести ядерных бомб.

Напомним, американская сторона предложила Северной Корее провести саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в середине февраля во Вьетнаме.

 

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