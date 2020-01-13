Помпео відреагував на обстріл військової бази з американцями в Іраку

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Він закликав притягнути до відповідальності винних

Державний секретар США Майк Помпео прокоментував обстріл авіабази в Іраку 12 січня, де розміщуються американські військові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Помпео.

Він назвав атаку на авіабазу нападом на іракський народ і закликав притягнути до відповідальності винних.

"Обурені повідомленнями про новий ракетний обстріл іракської авіабази. Я молюся за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у цьому нападі на іракський народ", - написав Помпео.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Поранення отримали чотири людини, двоє з яких - іракські офіцери.

Військові джерела ідентифікували поранених як іракських солдатів. Вони сказали, що сім мінометних бомб потрапили на злітно-посадкову смугу.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані.