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Помпео отреагировал на обстрел военной базы с американцами в Ираке

Новости » Политика     13.01.2020 - 00:36
Помпео отреагировал на обстрел военной базы с американцами в Ираке
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Он призвал привлечь к ответственности виновных

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке 12 января, где размещаются американские военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

Он назвал атаку на авиабазу нападением на иракский народ и призвал привлечь к ответственности виновных.

"Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Ранения получили четыре человека, двое из которых - иракские офицеры.

Военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани.

В Ираке обстреляли военную базу с американцами, есть раненые США знали о планируемой атаке на базу в Ираке
Новости Украины Майк ПомпеоИрак
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