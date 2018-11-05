США разрешили Южной Корее покупать иранскую нефть

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Сеул получил временное разрешение на закупки в Иране газового конденсата и проведение транзакций, связанных с оплатой поставок

Южная Корея стала первой страной-исключением из санкций Соединенных Штатов Америки, целью которых является сокращение экспорта иранской нефти. Об этом сказано в заявлении официального представителя южнокорейского правительства, передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Указано, что Южная Корея остается одним из крупнейших импортеров иранской нефти и газового конденсата в Азии. Подчеркивается, что поставки иранских ресурсов имеют критическую значимость для корейской нефтехимической промышленности.

Так, на прошлой неделе Сеул обратился к Штатам с просьбой обеспечить "максимальную гибкость" в вопросе введения вторичных санкций, которые могли коснуться и Южной Кореи.

Таким образом южнокорейские импортеры получили временное разрешение на закупки в Иране газового конденсата и проведение транзакций, связанных с оплатой поставок. В соответствии с законодательством США, эти послабления могут быть гарантированы Южной Корее на срок до 180 дней.

Как писало РБК-Украина ранее, государственный секретарь США Майк Помпео и глава Минфина США Стивен Мнучин сделали официальное заявление, согласно которому восьми странам будет разрешено покупать нефть у Ирана без риска санкций. Госсекретарь подчеркнул, что взамен страны должны будут продемонстрировать "существенное сокращение" поставок сырой нефти из этой страны.

Также анонсировалось, что полный список стран Госдеп обнародует в понедельник, 5 ноября.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа восстанавливает все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года. Так, санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики.

Добавим, Иран отреагировал на восстановление санкций США. В МИД страны заявили, что новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие".