Помпео назвав змістовною зустріч з делегацією КНДР в Нью-Йорку

Держсекретар відзначив прогрес під час зустрічей з Кім Ен Чолем

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео назвав змістовними переговори делегацій США та Північної Кореї в Нью-Йорку. Про це він написав у Twitter.

"Змістовні переговори з делегацією з Північної Кореї. Ми обговорили наші пріоритети для потенційного саміту між нашими лідерами", - повідомив Помпео.

Substantive talks with the team from #NorthKorea . We discussed our priorities for the potential summit between our leaders. pic.twitter.com/y5sMadd84v

Держсекретар відзначив прогрес під час зустрічей з завідувачем відділу єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чолем.

"Північна Корея і весь світ виграють від денуклеаризації Корейського півострова", - підкреслив Помпео.

Good progress today during our meetings with Kim Yong Chol and his team. #NorthKorea and the world would benefit greatly from the denuclearization of the Korean Peninsula. pic.twitter.com/QfeALSsxGA