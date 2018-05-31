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Помпео назвав змістовною зустріч з делегацією КНДР в Нью-Йорку

НовиниПолітика    31.05.2018 - 21:42
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Держсекретар відзначив прогрес під час зустрічей з Кім Ен Чолем

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео назвав змістовними переговори делегацій США та Північної Кореї в Нью-Йорку. Про це він написав у Twitter.

"Змістовні переговори з делегацією з Північної Кореї. Ми обговорили наші пріоритети для потенційного саміту між нашими лідерами", - повідомив Помпео.

Держсекретар відзначив прогрес під час зустрічей з завідувачем відділу єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї Кім Ен Чолем.

"Північна Корея і весь світ виграють від денуклеаризації Корейського півострова", - підкреслив Помпео.

Нагадаємо, 29 травня в Білому домі підтвердили зустріч Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку.

Держсекретар США і Кім Ен Чхоль обговорюють підготовку саміту в Сінгапурі Північнокорейський генерал зустрінеться з Помпео
Теги публікації: КНДР, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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