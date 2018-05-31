Помпео назвал содержательной встречу с делегацией КНДР в Нью-Йорке

Госсекретарь отметил прогресс во время встреч с Ким Ен Чолем
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал содержательными переговоры делегаций США и Северной Кореи в Нью-Йорке. Об этом он написал в Twitter.
"Содержательные переговоры с делегацией из Северной Кореи. Мы обсудили наши приоритеты для потенциального саммита между нашими лидерами", - сообщил Помпео.
Substantive talks with the team from #NorthKorea. We discussed our priorities for the potential summit between our leaders. pic.twitter.com/y5sMadd84v— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 травня 2018 р.
Госсекретарь отметил прогресс во время встреч с заведующим отдела единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чолем.
"Северная Корея и весь мир выиграют от денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Помпео.
Good progress today during our meetings with Kim Yong Chol and his team. #NorthKorea and the world would benefit greatly from the denuclearization of the Korean Peninsula. pic.twitter.com/QfeALSsxGA— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 травня 2018 р.
Напомним, 29 мая в Белом доме подтвердили встречу Помпео с представителем КНДР в Нью-Йорке.