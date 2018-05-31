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Помпео назвал содержательной встречу с делегацией КНДР в Нью-Йорке

НовостиПолитика    31.05.2018 - 21:42
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Госсекретарь отметил прогресс во время встреч с Ким Ен Чолем

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал содержательными переговоры делегаций США и Северной Кореи в Нью-Йорке. Об этом он написал в Twitter.

"Содержательные переговоры с делегацией из Северной Кореи. Мы обсудили наши приоритеты для потенциального саммита между нашими лидерами", - сообщил Помпео.

Госсекретарь отметил прогресс во время встреч с заведующим отдела единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чолем.

"Северная Корея и весь мир выиграют от денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 29 мая в Белом доме подтвердили встречу Помпео с представителем КНДР в Нью-Йорке.

Госсекретарь США и Ким Ен Чхоль обсуждают подготовку саммита в Сингапуре Северокорейский генерал встретится с Помпео
Теги публикации: КНДР, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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