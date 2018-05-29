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У Білому домі підтвердили зустріч Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку

НовиниПолітика    29.05.2018 - 21:05
Фото: Майк Помпео (flickr.com-statephotos)
Фото: Майк Помпео (flickr.com-statephotos)

Точна дата зустрічі представників США і КНДР поки не називається

Білий дім підтвердив, що зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Майка Помпео і завідувача відділом єдиного фронту Трудової партії Північної Кореї (КНДР) Кім Ен Чола відбудеться на цьому тижні. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає CNN.

Тим не менше, точна дата зустрічі поки не називається. Відомо лише, що вона відбудеться у Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, що заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол зустрінеться з генеральним секретарем США Майком Помпео.

До цього президент США Дональд Трамп повідомив, що заступник голови Трудової партії КНДР генерал Кім Ен Чол вилетів в Нью-Йорк на переговори з американською стороною.

За даними ЗМІ, Кім Ен Чол знаходиться під персональними американськими санкціями. Для того, щоб в'їхати в США, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл.

У США на переговори вилетів генерал КНДР У Сінгапур для підготовки зустрічі Трампа з Ином прибули делегації КНДР і США
Теги публікації: КНДР, Госсекретарь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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