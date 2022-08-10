Допоможіть вигнати росіян. Зеленський звернувся до українців в окупації

Президент підкреслив, що втеча росіян з території України - це питання часу і нагадав їх провальні спроби окупації півночі країни і острова Зміїний.

"Вони (окупанти - ред.) вже відчувають, що час тікати з Херсону і в цілому з півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен, хто може цьому допомогти, повинен допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, то повідомляйте про неї безпечним для себе способом нашим спецслужбам, військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам, повідомляйте і про це", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що українцям необхідно допомагати один одному на окупованих територіях, а особливо тим людям, які залишилися самі або без зв'язків.

"Підтримуйте їх, розповідайте про боротьбу або можливості евакуації", - закликав президент.