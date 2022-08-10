Помогите выгнать россиян. Зеленский обратился к украинцам в оккупации

Президент подчеркнул, что побег россиян с территории Украины - это вопрос времени и напомнил их провальные попытки оккупации севера страны и острова Змеиный.

"Они (оккупанты - ред.) уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма. И каждый, кто может этому помочь, должен помочь. Если вы владеете любой важной информацией о враге, то сообщайте о ней безопасным для себя способом нашим спецслужбам, военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам, сообщайте и об этом", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что украинцам необходимо помогать друг другу на оккупированных территориях, а особенно тем людям, которые остались одни или без связей.

"Поддерживайте их, рассказывайте о борьбе или возможности эвакуации", - призвал президент.