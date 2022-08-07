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ЗСУ деокуповують територію України: скільки населених пунктів вже звільнено

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Неділя 07 серпня 2022 01:21
ЗСУ деокуповують територію України: скільки населених пунктів вже звільнено Фото: ЗСУ вже звільнили від окупантів 1060 населених пунктів (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників. Кількість декупованих населених пунктів вже "перевалила" за тисячу.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів", - зазначив глава держави.

Президент подякував партнерам, які долучилися до відповідних робіт.

"Зокрема, цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням. Естонія першою в межах Fast Recovery plan обрала об'єкти для фінансування", - додав Зеленський.

Нагадаємо, українські військовослужбовці звільнили від окупантів село Дібрівне під Ізюмом, що у Харківській області. Тим самим ЗСУ змогли пересунути лінію фронту.

До слова, наші воїни протягом тижня звільнили два села - Мазанівку у Слов'янському районі Донецької області та Дмитрівку - в Ізюмському районі Харківської області.

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