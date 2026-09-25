Скандал с Сеулом из-за пленных КНДР: в ОП ответили на обвинение
Киев не брал на себя обязательство не разглашать информацию о передаче пленных северокорейских солдат Южной Корее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
"Украина не обещала скрывать это, и мы никогда не скрываем, когда это касается пленных. Это чувствительный вопрос с точки зрения того, что украинцы имеют право знать, что происходит с тем или иным вопросом в отношении пленных", - рассказал источник.
По словам источника, в Корее не обещали об этом молчать, и Украина не сообщила никакие значительные детали процесса.
"Хотя там много интересного, и о них самих тоже", - говорит источник.
Почему возник скандал
Спор между Киевом и Сеулом разгорелся после того, как президент Южной Кореи Ли Чже Мен публично обвинил Украину в нарушении соглашения о конфиденциальности.
По его мнению, Киев не имел права обнародовать факт передачи двух военнопленных.
По словам Ли Чже Мьона, стороны заранее договорились никому не рассказывать об этом шаге - из-за риска осложнений в дипломатии и угрозы безопасности оставшихся в Северной Корее семей пленных.
Президент Южной Кореи назвал раскрытие информации "жестоким и безответственным".
Украинская сторона в ответ на запрос агентства Yonhap объяснила: публично сообщили только сам факт передачи, без деталей процесса.
Держать в тайне абсолютно все выглядело бы, по их мнению, странно.
Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил с трибуны Генассамблеи ООН, что Украина передала двух захваченных солдат КНДР Южной Корее.
По его словам, взять северокорейцев живыми крайне тяжело - один из них пытался совершить самоубийство, поняв, что попадет в плен.