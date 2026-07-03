Какая цена на электричество в июле и когда могут просмотреть тариф

В Украине зафиксирована стоимость электроэнергии для населения, однако в будущем тарифы могут поэтапно повышать по требованию Международного валютного фонда.

Какой тариф на свет действует сегодня и когда его могут пересмотреть, - рассказывает РБК-Украина .

Сколько стоит электроэнергия в июле

Весной Кабмин продлил действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года.

Это означает, что в июле цена на свет для населения остается без изменений и составит 4,32 грн за кВт·ч.

Правительство также предусмотрело льготы для домохозяйств, где электричество является основным источником тепла (дома и квартиры с электроотоплением, а также многоэтажки без газа и центрального отопления).

Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать особый тариф:

2,64 грн за кВт·ч - за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц;

4,32 грн за кВт⋅час - за весь объем при превышении этой лимитной отметки.

Почему и когда тарифы могут просмотреть

Несмотря на временную фиксацию цен Украина должна подготовить поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Это условие МВФ для оказания финансовой поддержки.

В МВФ объясняют, что текущая система заниженных тарифов (PSO) вредит финансовому положению государственных энергетических компаний. За неимением ресурсов предприятия не могут проводить необходимые ремонты и привлекать инвестиции для восстановления инфраструктуры.

Для решения этой проблемы украинские власти при технической поддержке партнеров должны создать дорожную карту постепенного перехода на свободный энергетический рынок.

Социальная защита перед изменением цен

Любые корректировки стоимости услуг начнутся только после того, как правительство разработает и внедрит надежные механизмы социальной поддержки.

Сначала государство должно защитить семьи, которым будет сложно оплачивать новые суммы в платежках, и только после запуска системы защиты тарифы начнут постепенно менять.