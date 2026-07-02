Сколько будет стоить газ в июле: поставщики показали цены

В Украине обнародовали тарифы на газ для бытовых потребителей в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ГазПравда" .

В Украине сейчас работает восемь поставщиков газа для населения. Четыре компании предлагают клиентам исключительно годовые планы, а остальные четыре имеют в своем арсенале как годовые, так и месячные предложения.

Какими будут годовые тарифы

Годовые ценники, базовые для населения, традиционно остаются стабильными. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в пределах годовых тарифов составляет от 7,96 до 9,99 гривны.

Подавляющее большинство украинских семей - около 98% (более 12 миллионов домохозяйств) - пользуются услугами "Нафтогаза" по фиксированной цене 7,96 гривны. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Что изменилось в месячных предложениях

В отличие от годовых, месячные коммерческие предложения по сравнению с июнем снизились. В июле они колеблются от 8,46 до 27,99 гривны за кубический метр.

Переход на месячные рыночные цены возможен только по своему желанию потребителя. Компании не имеют права самовольно переводить своих клиентов с годовых тарифов на месячные.

Сколько придется заплатить разным поставщикам

Цены на июль 2026 года распределились между компаниями следующим образом: