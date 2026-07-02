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Сколько будет стоить газ в июле: поставщики показали цены

07:13 02.07.2026 Чт
2 мин
Цены в разгар лета будут колебаться от 7,96 до 27,99 гривны за кубометр
aimg Дмитрий Левицкий
Сколько будет стоить газ в июле: поставщики показали цены Фото: какими будут цены на газ в июле (Getty Images)
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В Украине обнародовали тарифы на газ для бытовых потребителей в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "ГазПравда".

В Украине сейчас работает восемь поставщиков газа для населения. Четыре компании предлагают клиентам исключительно годовые планы, а остальные четыре имеют в своем арсенале как годовые, так и месячные предложения.

Какими будут годовые тарифы

Годовые ценники, базовые для населения, традиционно остаются стабильными. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в пределах годовых тарифов составляет от 7,96 до 9,99 гривны.

Подавляющее большинство украинских семей - около 98% (более 12 миллионов домохозяйств) - пользуются услугами "Нафтогаза" по фиксированной цене 7,96 гривны. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Что изменилось в месячных предложениях

В отличие от годовых, месячные коммерческие предложения по сравнению с июнем снизились. В июле они колеблются от 8,46 до 27,99 гривны за кубический метр.

Переход на месячные рыночные цены возможен только по своему желанию потребителя. Компании не имеют права самовольно переводить своих клиентов с годовых тарифов на месячные.

Сколько придется заплатить разным поставщикам

Цены на июль 2026 года распределились между компаниями следующим образом:

  • "Нафтогаз Украины" и "Тернопольоблгаз Сбыт" - базовая годовая цена составляет 7,96 грн;
  • "Прикарпат Энерго Трейд" - годовой тариф составляет 7,98 грн;
  • "Галнефтегаз" (ОККО Контракт) - годовое предложение зафиксировано на уровне 7,99 грн;
  • "Львовэнергосбыт" - годовая цена составляет 8,20 грн, а вот месячная является одной из самых высоких и составляет 27,40 грн;
  • YASNO ("Киевские энергетические услуги" и "Днепровские энергетические услуги") - в этих компаниях и годовой, и месячный тарифы одинаковы и составляют 8,46 грн;
  • "Ритейл Сервис" (СветГаз) - предлагает годовой газ по 9,99 грн, а месячный тариф здесь самый высокий на рынке - 27,99 грн.

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