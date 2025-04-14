Ошибся в расчетах? Трамп сделал новое заявление о виновных в войне в Украине

"Байден мог бы остановить это (речь о войне - ред.), Зеленский мог бы остановить это, а Путин не должен был начинать это. Миллионы людей погибли из-за трех человек. Я бы сказал, трех человек. Скажем, Путин - номер один. Но, скажем, Байден, который понятия не имел, что, черт возьми, он делает, номер два. И Зеленский. Все, что я могу сделать, это попытаться остановить это", - заявил Трамп.

Он снова упомянул, что война России против Украины - это якобы "война Байдена", и он пытается ее остановить.

"Это поле для убийств, это как Гражданская война (вероятно, речь о Гражданской войне в США - ред.). Я смотрю на спутниковые снимки", - добавил президент.