Помилився в розрахунках? Трамп зробив нову заяву про винних у війні в Україні

"Байден міг би зупинити це (мова про війну - ред.), Зеленський міг би зупинити це, а Путін не повинен був починати це. Мільйони людей загинули через трьох людей. Я б сказав, трьох людей. Скажімо, Путін - номер один. Але, скажімо, Байден, який й гадки не мав, що, чорт забирай, він робить, номер два. І Зеленський. Усе, що я можу зробити, це спробувати зупинити це", - заявив Трамп.

Він знову згадав, що війна Росії проти України - це нібито "війна Байдена", і він намагається її зупинити.

"Це поле для вбивств, це як Громадянська війна (імовірно, йдеться про Громадянську війну в США - ред.). Я дивлюся на супутникові знімки", - додав президент.