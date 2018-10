Користувачі Apple масово поскаржилися на збої в роботі сервісів

Ілюстративне фото (Pixabey)

Найбільші проблеми відбулися в сервісі хмарного зберігання iCloud

Користувачі продукції Apple зіткнулися з масовими проблемами при роботі деяких сервісів компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані офіційного сайту Apple.

Велика кількість користувачів поскаржилися на знижену швидкість від звичайної в роботі ряду сервісів. Користувачі вказують, що проблеми трапилися в сервісі хмарного зберігання iCloud, включаючи і його компоненти, серед яких контакти, календар, пошта, нотатки, нагадування та інші.

Також було відмічено уповільнення роботи і функцій "Фото", "Back to My Mac", "Find My Friend", і "Mail Drop".

В даний час керівництво компанії і технічний департамент Apple не дав ніяких коментарів і ніяк не відреагував на скарги користувачів на причини збою в роботі сервісів своєї системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у YouTube відбувся масовий збій. За даними Downdetector, близько 43% скарг щодо роботи відеохостингу були пов'язані з проблемами при перегляді відео, взагалі не виходило увійти на сайт ще 37% користувачів, також 19% власників каналів на YouTube не могли авторизуватись.