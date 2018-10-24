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Пользователи Apple массово пожаловались на сбои в работе сервисов

Новости » Телеком & IT    24.10.2018 - 03:44
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Наибольшие проблемы произошли в сервисе облачного хранения iCloud

Пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального сайта Apple

Большое количество пользователей пожаловались на сниженную скорость от обычной в работе ряда сервисов. Пользователи указывают, что проблемы случились в сервисе облачного хранения iCloud, включая и его компоненты, среди которых контакты, календарь, почта, заметки, напоминание и другие.

Также было замечено замедление работы и функций "Фото", "Back to My Mac", "Find My Friend", и "Mail Drop".

В данное время руководство компании и технический департамент Apple не дал никаких комментариев  и никак не отреагировал на жалобы пользователей на причины сбоя в работе сервисов своей системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube произошел массовый сбой. По данным Downdetector, около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео, вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей, также 19% владельцев каналов в YouTube не могли авторизоваться.

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Новости Украины Appleсбой в работе
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