Пользователи Apple массово пожаловались на сбои в работе сервисов

Иллюстративное фото (Pixabey)

Наибольшие проблемы произошли в сервисе облачного хранения iCloud

Пользователи продукции Apple столкнулись с массовыми проблемами при работе некоторых сервисов компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официального сайта Apple.

Большое количество пользователей пожаловались на сниженную скорость от обычной в работе ряда сервисов. Пользователи указывают, что проблемы случились в сервисе облачного хранения iCloud, включая и его компоненты, среди которых контакты, календарь, почта, заметки, напоминание и другие.

Также было замечено замедление работы и функций "Фото", "Back to My Mac", "Find My Friend", и "Mail Drop".

В данное время руководство компании и технический департамент Apple не дал никаких комментариев и никак не отреагировал на жалобы пользователей на причины сбоя в работе сервисов своей системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в YouTube произошел массовый сбой. По данным Downdetector, около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео, вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей, также 19% владельцев каналов в YouTube не могли авторизоваться.